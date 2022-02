UK. BV Gaming multata per due milioni di sterline

BV Gaming Limited, operando come BetVictor, pagherà un totale di 2 milioni di sterline dopo che un’indagine della Gambling Commission ha rivelato errori di equità, responsabilità sociale e riciclaggio di denaro.

L’operatore – che gestisce betvictor.com, betvictor.mobi, hbingo.co.uk, heartbingo.co.uk e parimatch.co.uk – pagherà il denaro come parte di un accordo con la Commissione. Il denaro del regolamento andrà alla Strategia Nazionale per Ridurre i Danni del Gioco d’Azzardo.

Maggiori dettagli sulle mancanze possono essere letti nella dichiarazione pubblica. Leanne Oxley, direttrice dell’applicazione della Gambling Commission, ha dichiarato: “In qualità di regolatore del gioco d’azzardo, il nostro obiettivo è garantire che il gioco d’azzardo in Gran Bretagna sia equo, sicuro e privo di criminalità e BetVictor ha deluso i consumatori violando le regole volte a raggiungere questi obiettivi. La non conformità, qualunque sia la ragione, non sarà mai un’opzione commerciale praticabile per le aziende di gioco d’azzardo. Saremo sempre duri con gli operatori che falliscono in questo modo”.

