UK, Bristol: due arresti nell’ambito di un’indagine su un casinò illegale

Due persone sono state arrestate a Bristol nell’ambito di un’indagine su un presunto casinò illegale scoperto dalle autorità britanniche. L’operazione è stata condotta il 10 luglio, quando gli agenti dell’Harbourside

Due persone sono state arrestate a Bristol nell’ambito di un’indagine su un presunto casinò illegale scoperto dalle autorità britanniche. L’operazione è stata condotta il 10 luglio, quando gli agenti dell’Harbourside Policing Team hanno eseguito un mandato di perquisizione in un immobile situato in Lower College Street.

Secondo quanto comunicato dalla Avon and Somerset Police, che ha diffuso i dettagli dell’operazione, all’intervento hanno preso parte anche i funzionari della Gambling Commission, l’autorità di regolamentazione del gioco nel Regno Unito, e gli investigatori della South West Regional Organised Crime Unit (SWROCU), specializzata nel contrasto alla criminalità organizzata.

Nel corso dell’operazione sono stati arrestati un uomo di 36 anni e una donna di 40 anni, entrambi sospettati di aver commesso reati legati al gioco d’azzardo. I due sono stati successivamente rilasciati su cauzione, mentre le indagini proseguono per accertare l’eventuale gestione illecita dell’attività e individuare ulteriori responsabilità.

Il sergente Michael Friis ha dichiarato: “Le informazioni fornite dalla comunità svolgono un ruolo fondamentale nel contrastare le attività criminali e nel mantenere sicuri i nostri quartieri. Invitiamo chiunque abbia dubbi o preoccupazioni riguardo ad attività sospette o illegali nella propria zona a continuare a segnalarle alla polizia.”

La notizia dell’intervento è stata resa pubblica il 29 luglio dalla Gambling Commission, che ha comunicato l’operazione nell’ambito delle proprie attività di collaborazione con le forze dell’ordine per contrastare le attività di gioco non autorizzate nel Regno Unito.

PressGiochi