26 Febbraio 2026 - 10:11

Press Giochi

UK, BGC: “Se il governo vuole crescita e tutela dei giocatori, deve sostenere il settore del gioco regolamentato”

La strategia del Governo britannico sul gioco d’azzardo rischia di aumentare proprio i danni che dichiara di voler contrastare, secondo un nuovo sondaggio di Anacta. Mentre questa settimana i ministri

26 Febbraio 2026

La strategia del Governo britannico sul gioco d’azzardo rischia di aumentare proprio i danni che dichiara di voler contrastare, secondo un nuovo sondaggio di Anacta.

Mentre questa settimana i ministri hanno avviato una consultazione per vietare agli operatori non autorizzati di sponsorizzare club calcistici, inclusi quelli della Premier League, i comuni scommettitori temono che i nuovi aumenti fiscali del Governo possano spingere milioni di persone direttamente verso siti di gioco illegali, rivela un nuovo sondaggio.

Il sondaggio ha rilevato che:

  • Il 52% di chi scommette ritiene che tasse più alte renderanno gli utenti più propensi a utilizzare siti non autorizzati del mercato nero;
  • Il 66% di chi scommette afferma che gli aumenti fiscali renderanno le scommesse e il gioco meno piacevoli;
  • Il 57% pensa che il gioco d’azzardo nel Regno Unito sia già fortemente regolamentato.

Con circa 22,5 milioni di adulti che piazzano una scommessa ogni mese, i disastrosi aumenti fiscali del Governo rischiano di spingere milioni di persone in più verso il pericoloso mercato nero.

Grainne Hurst, Amministratrice Delegata del Betting and Gaming Council, ha dichiarato: «Quando si tassano più pesantemente le aziende di scommesse e gioco regolamentate e responsabili, non si riduce la domanda: si spingono semplicemente i clienti verso il mercato nero, che è insicuro e non regolamentato.

I siti di gioco illegali non pagano tasse. Non contribuiscono allo sport britannico. Non investono nel gioco sicuro e non proteggono le persone vulnerabili.

Se il Governo vuole crescita e una reale tutela dei consumatori, deve sostenere il settore regolamentato, non renderlo meno competitivo rispetto ai criminali.»

Il settore regolamentato sostiene 109.000 posti di lavoro, contribuisce con 6,8 miliardi di sterline all’economia e genera 4 miliardi di sterline di entrate fiscali, finanziando tutto, dal NHS alle scuole e alle comunità locali.

 

PressGiochi

PressGiochi

