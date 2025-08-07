UK, BGC: “Respingiamo la proposta di IPPR, l’aumento delle tasse favorisce solo il mercato nero del gioco”

Il Betting and Gaming Council (BGC) ha completamente respinto le proposte presentate dall’Institute for Public Policy Research (IPPR), che chiedevano ancora una volta un aumento delle tasse sul gioco d’azzardo nel Regno Unito.

L’IPPR sostiene che tasse più eque sul gioco d’azzardo potrebbero far raccogliere 3,2 miliardi di sterline da destinare alla lotta alla povertà infantile, proposta sostenuta dall’ex Primo Ministro britannico Gordon Brown.

“Respingiamo categoricamente le proposte dell’IPPR, su cui Gordon Brown ha basato le sue richieste di un drastico aumento delle tasse, e che colpiranno solo gli scommettitori comuni. Queste proposte sono economicamente sconsiderate, di fatto fuorvianti e rischiano di indirizzare enormi quantità di persone verso il crescente, pericoloso e non regolamentato mercato nero del gioco d’azzardo, che non tutela i consumatori e non prevede alcuna tassazione.

I membri del BGC contribuiscono all’economia con 6,8 miliardi di sterline, generano 4 miliardi di sterline di tasse, sostenendo al contempo 109.000 posti di lavoro.

È anche errato affermare che le corse di cavalli siano tassate a un’aliquota più elevata. L’imposta generale sulle scommesse è del 15% per tutti gli sport. Confondere l’imposta separata con le tasse è fuorviante, poiché l’imposta torna direttamente alle corse per sostenere lo sport.

Ulteriori aumenti delle tasse, a seguito delle riforme governative che sono costate al settore oltre un miliardo di dollari di mancati introiti, farebbero più male che bene: agli scommettitori, ai posti di lavoro, alla crescita e alle finanze pubbliche”, ha dichiarato in una nota BGC.

PressGiochi