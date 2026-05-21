UK, BGC: “Il mercato nero delle scommesse raggiungerà i 33 miliardi di sterline entro il 2028”

L’importo scommesso con operatori di gioco d’azzardo illegali nel Regno Unito è destinato quasi a raddoppiare entro il 2028, secondo una nuova analisi indipendente.

Una ricerca di H2 Gambling Capital (H2GC) mostra che le puntate sul mercato nero dovrebbero aumentare da 17 miliardi di sterline nel 2025 a oltre 33 miliardi di sterline entro il 2028.

Ciò significa che quasi un quinto (19,2%) di tutte le puntate e del gioco online potrebbe essere effettuato con operatori illegali e non regolamentati entro i prossimi tre anni.

Il Betting and Gaming Council ha avvertito che questi dati evidenziano la crescita rapida e significativa del mercato illegale del gioco d’azzardo, che opera al di fuori delle normative britanniche, non paga tasse e non offre alcuna delle tutele sul gioco responsabile richieste agli operatori autorizzati.

Le ultime previsioni arrivano mentre la Gambling Commission si prepara a valutare proposte relative alle verifiche del rischio finanziario (Financial Risk Assessments – FRA) durante la riunione del Consiglio del 21 maggio, in un contesto di crescenti preoccupazioni sul fatto che controlli invasivi, tasse più elevate e regolamentazioni più severe possano spingere ancora più clienti lontano dagli operatori regolamentati verso siti illegali e pericolosi.

Grainne Hurst, CEO del Betting and Gaming Council, ha dichiarato: “Queste previsioni sono un campanello d’allarme. Il mercato nero non è una minaccia lontana: sta crescendo rapidamente, diventando più visibile e attirando miliardi di sterline di puntate da parte dei clienti britannici.

Entro il 2028, quasi una sterlina su cinque scommessa online potrebbe finire presso operatori illegali. Questi siti non pagano tasse nel Regno Unito, non sostengono posti di lavoro britannici e non offrono nessuna delle protezioni presenti nel settore regolamentato.

La lezione per i decisori politici è chiara. Se il mercato regolamentato diventa meno competitivo a causa di tasse più alte o controlli invasivi, i clienti non smetteranno di scommettere: semplicemente si sposteranno verso il mercato nero.

Mentre la Gambling Commission valuta le verifiche del rischio finanziario, è fondamentale che eventuali controlli siano realmente senza attrito e mirati. Qualsiasi politica che, anche involontariamente, spinga ancora più clienti verso operatori illegali comprometterà la sicurezza dei giocatori e danneggerà il settore regolamentato.

Per questo motivo, ministri e regolatori devono evitare misure che favoriscano il mercato nero.”

Il settore regolamentato delle scommesse e del gioco sostiene 109.000 posti di lavoro, contribuisce con 6,8 miliardi di sterline all’economia, genera ogni anno 4 miliardi di sterline di entrate fiscali e fornisce finanziamenti essenziali per lo sport, comprese le corse ippiche.

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