UK, BGC: il Bilancio mette a rischio l’industria britannica delle scommesse

All’inizio del 2026, l’industria britannica delle scommesse e del gioco si trova a un bivio. Non a causa di un fallimento del mercato, ma per una scelta politica.

Il settore regolamentato delle scommesse e del gioco è uno dei pochi comparti britannici di successo a livello globale: sostiene occupazione, investimenti e innovazione, operando al contempo secondo alcuni dei più solidi standard di tutela dei consumatori al mondo. Questo successo è ora messo a rischio dalle modifiche fiscali annunciate nel Bilancio, che minacciano di distorcere il comportamento dei consumatori e di spingerli fuori dal mercato regolamentato verso il dannoso mercato nero illegale.

La decisione del Tesoro di aumentare le tasse sulle scommesse e sul gioco online non è solo miope, ma pericolosa, soprattutto considerando l’ampia portata delle riforme regolatorie che il settore sta già attuando in buona fede. Tali riforme erano state progettate per proteggere i consumatori all’interno di un mercato sicuro e regolamentato. L’aggiunta di nuove e consistenti imposte rischia invece di ottenere l’effetto opposto, allontanando i clienti dagli operatori autorizzati e spingendoli verso il mercato nero.

Questo approccio riflette una crescente tendenza da parte del Governo a “tassare il divertimento”, prendendo di mira attività ricreative legali come facile fonte di entrate, senza considerare l’impatto sul comportamento dei consumatori.

Si tratta di un’industria che attualmente contribuisce per 6,8 miliardi di sterline all’economia del Regno Unito, sostiene 109.000 posti di lavoro, versa 4 miliardi di sterline in tasse e supporta ampie parti dello sport e della cultura britannica. Circa 22,5 milioni di adulti piazzano una scommessa ogni mese in un ambiente sicuro e regolamentato, con un tasso di gioco problematico pari ad appena lo 0,4%, secondo recenti indagini del NHS. Questo non è un caso, ma il risultato di un sistema regolatorio che ha funzionato.

Eppure il Bilancio ha profondamente alterato l’equilibrio di questo sistema. Gli operatori e, in ultima analisi, gli scommettitori sono chiamati ad assorbire questi forti aumenti fiscali. E le conseguenze stanno già emergendo.

Un’analisi indipendente di Frontier Economics mostra che fino a 1,5 milioni di persone in Gran Bretagna stanno già giocando su siti non autorizzati, puntando fino a 4,3 miliardi di sterline l’anno al di fuori della regolamentazione britannica. Persino l’Office for Budget Responsibility ha avvertito che i piani fiscali spingeranno un numero maggiore di consumatori verso il mercato nero. Il Cancelliere sta ripetendo lo stesso errore commesso in alcune parti d’Europa, dove una tassazione eccessiva ha favorito una massiccia crescita del gioco illegale.

Una volta che i clienti lasciano il mercato regolamentato, è molto difficile recuperarli. Gli operatori illegali non effettuano controlli sull’età, non offrono strumenti di gioco responsabile, non contribuiscono ai programmi di cura né pagano un solo penny di tasse nel Regno Unito. Operano completamente al di fuori della portata delle autorità di regolamentazione britanniche, eppure le politiche governative hanno dato loro un enorme vantaggio competitivo rispetto agli operatori autorizzati.

Questa non è teoria, è realtà economica. Se le imprese legali vengono espulse dal mercato, quelle illegali colmeranno il vuoto.

L’ironia è che tutto ciò avviene proprio nel momento in cui il settore sta attuando importanti riforme. Il Libro Bianco sul Gioco ha rafforzato un quadro regolatorio già solido, con i membri del BGC che investono in modo significativo. Ma se la politica fiscale spinge i consumatori verso operatori illegali, il rischio aumenta direttamente, costringendo le persone a uscire dal mercato regolamentato e a finire in ambienti insicuri e privi di protezioni.

C’è inoltre un costo più ampio che il Tesoro sembra determinato a ignorare. Lo sport britannico dipende da un settore delle scommesse sano e regolamentato. Dall’ippica al calcio, dalle freccette allo snooker fino alla rugby league, i membri del BGC forniscono finanziamenti essenziali, sponsorizzazioni e diritti media, veicolando al contempo messaggi di gioco responsabile a milioni di tifosi. Con il 2026 che porterà la Coppa del Mondo, i Giochi del Commonwealth e il Grand National, indebolire ora questo ecosistema è un puro atto di autolesionismo.

È inoltre essenziale un settore forte e ben regolamentato che aiuti i consumatori a identificare quali operatori sono autorizzati, responsabili e soggetti alle tutele britanniche. Se questo segnale viene indebolito, i consumatori avranno molte più probabilità di finire su siti illegali, dove non esistono controlli sull’età, protezioni per i clienti o strumenti di gioco responsabile. Le richieste di alcuni di imporre ulteriori restrizioni alla pubblicità sarebbero il colpo finale a favore del mercato nero, impedendo agli operatori regolamentati di distinguersi da quelli illegali.

Le scelte che i ministri devono affrontare quest’anno sono chiare. Possono insistere su un approccio guidato dal Tesoro che privilegia entrate di breve periodo, alimentando al contempo la crescita del mercato nero. Oppure possono riconoscere che il gioco più sicuro, la tutela dei consumatori e le entrate fiscali dipendono tutte da un settore regolamentato e competitivo.

“Le politiche dovrebbero essere guidate dalle evidenze, non dall’ideologia, e le prove sono già schiaccianti”, dichiara Gráinne Hurst, CEO del Betting and Gaming Council.”A questo bivio il Governo ha già imboccato la strada sbagliata: la domanda è se sia disposto a tornare indietro prima che vengano causati danni duraturi, oppure se permetterà al mercato nero di dettare il futuro delle scommesse e del gioco nel Regno Unito, con conseguenze dannose per i consumatori, l’Erario, l’occupazione, lo sport e le imprese”.

PressGiochi