UK. Bacta ospita il ministro ai giochi nelle sedi di Novomatic e Merkur per discutere il Gambling review

Nel Regno Unito, l’associazione di rappresentanza del settore dell’intrattenimento, Bacta, ospita il ministro del gioco d’azzardo, The Rt Hon Stuart Andrew MP, in due delle principali sedi di High Street di Londra.

Il ministro ha acquisito una visione di prima mano dei problemi che devono affrontare gli operatori grazie alle visite al Luxury Leisure AGC di Hammersmith, West London e agli adiacenti MERKUR Slots.

Oltre a incontrare i dirigenti senior che rappresentano due dei maggiori investitori di street gaming del paese, Andrew ha anche ricevuto una prospettiva a livello di settore sul Libro bianco da Greg Wood e John Bollom di bacta.

L’amministratore delegato di Bacta, John White, che ha organizzato la visita in collaborazione con il Private Office di Stuart Andrew, ritiene che l’opportunità di mostrare una combinazione dell’ultimo prodotto di gioco digitale, la qualità dell’esperienza di vendita al dettaglio e l’impegno generale del settore per un gioco d’azzardo più sicuro abbia aiutato

a rafforzare le argomentazioni sviluppate da bacta nelle consultazioni successive al Libro bianco.

“Non è un segreto che gli operatori e la filiera estesa abbiano sofferto molto per la mancanza di comprensione del nostro settore” ha affermato.

“L’unico modo per affrontare le percezioni errate è mostrare ai responsabili politici esattamente cosa facciamo e, soprattutto, il modo professionale e responsabile con cui lo realizziamo. Parlando con l’ufficio privato del ministro, so che ha trovato molto utile vedere le cose sul campo e conoscere alcune delle sfide in corso che i membri di bacta devono affrontare quotidianamente. Sono estremamente grato ai team di Novomatic UK e MERKUR UK per aver ospitato il Ministro e per aver presentato le ragioni del settore in modo così eloquente”.

