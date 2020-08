UK, Bacta lancia una campagna per mobilitare la politica a tutelare le sale giochi

Con questa campagna, Bacta vuole evidenziare la difficile situazione delle sale giochi britanniche sul litorale, particolarmente colpite durante il lockdown. Presentato questa settimana, il programma Save Our Seaside invita tutte le aziende del settore, dalle sale giochi alla loro importantissima catena di approvvigionamento, a persuadere i rappresentanti del governo e i parlamentari a fornire politiche per alleviare gli oneri economici che stanno spingendo molte aziende al fallimento.

Secondo l’annuncio di Bacta, queste attività “hanno perso il loro business a causa del blocco e hanno riaperto alla fine della stagione estiva, prima in Inghilterra e più recentemente in Galles. In Scozia, tuttavia, le sale giochi stanno ancora aspettando una data di riapertura, il che significa che non avranno visto entrate significative da settembre 2019”.

L’avvertimento è chiaro: “L’inverno sembra cupo. Chiediamo ai membri di Bacta di scrivere ai loro parlamentari locali per evidenziare la situazione e chiedere aiuto per mantenere in vita le loro attività”, ha consigliato l’amministratore delegato dell’associazione John White. “Molte comunità balneari fanno affidamento sulle attività dei nostri membri per l’occupazione locale e per fornire divertenti attrazioni ai visitatori. Se dovessero chiudere, il risultato per le economie locali sarebbe devastante “. Bacta ha preparato un documento informativo e ha scritto a un numero di parlamentari attivi sulle coste per chiedere loro una serie di concessioni per aiutare le sale giochi sul mare, tra cui:

• Una riduzione al 5% del Machine Games Duty (MGD) e dell’IVA

• Riduzione delle tasse legate al periodo di lockdown

• Aumento dei fondi per il sostegno al turismo

“Le spiagge sono una parte essenziale della cultura britannica ed è essenziale evidenziare la difficile situazione delle città di mare di cui le sale giochi sono una parte così essenziale”, ha concluso White.

PressGiochi