UK, Bacta lancia un censimento per acquisire informazioni nel settore dei giochi

Bacta, il gruppo commerciale di macchine da gioco e sale giochi, ha lanciato un censimento dei suoi membri. L’obiettivo del sondaggio è aiutarlo ad acquisire maggiore peso nel processo decisionale del settore, con risposte che informino le sue attività di lobbying. Questioni di particolare interesse includono i limiti di puntata e di premio, gli obblighi di gioco e le modifiche ai numeri delle macchine.

Il presidente nazionale di Bacta, John Bollom, ha dichiarato: “Bacta rappresenta più di 450 aziende associate e le informazioni che riceviamo dal censimento ci consentiranno di presentare un quadro dettagliato e autorevole del nostro settore e della sua posizione all’interno del più ampio settore del tempo libero e dell’intrattenimento. Durante il processo di consultazione del Libro Bianco, Bacta è stata riconosciuta per aver presentato argomentazioni chiare e basate sull’evidenza: vogliamo basarci su questo sviluppando un quadro ancora più dettagliato dell’azienda che aiuterà sia a promuovere che a proteggere gli interessi dei membri”.

Bollom ha aggiunto: “Le informazioni che riceviamo aiuteranno a produrre il Bacta Fact File, una banca dati completa di informazioni del settore, che sarà mantenuta e aggiornata. Molto semplicemente, più informazioni abbiamo sui nostri membri, più autorevole sarà la nostra voce, il che a sua volta aumenterà il potere e l’influenza delle nostre attività di lobbying presso il governo e la Gambling Commission”.

“Inviterei le organizzazioni membri che si occupano sia di intrattenimento che di gioco a dare la priorità e a restituire a Bacta i sondaggi completati entro il 15 marzo. Il censimento è fondamentale per il programma di modernizzazione di Bacta e non potrebbe essere più importante per i membri Bacta di tutte le dimensioni”.

Bacta ha accolto con favore le proposte del Dipartimento della Cultura, dei Media e dello Sport del governo britannico per la proporzione delle macchine da gioco nelle sale giochi e nelle sale bingo. Il governo sta avviando una consultazione supplementare sul rapporto tra le macchine da gioco della categoria B3 e quelle delle categorie C e D. Le macchine di categoria B3 hanno una puntata massima di £ 2, una vincita massima di £ 500 e un ciclo di gioco minimo di 2,5 secondi. Il governo propone un rapporto 3:1.

Bacta ha affermato nella sua presentazione che il massimo proposto di un massimo di tre macchine B3 per ogni Cat C/D fornirebbe “il mix ottimale di prodotti affinché l’industria possa essere competitiva pur mantenendo la sua bassa quota di partecipazione, basso premio credenziali di intrattenimento del gioco d’azzardo”.

PressGiochi