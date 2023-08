UK, Bacta fornisce prove al Treasury Select Committee sulle disposizioni bancarie per i membri

Bacta, l’associazione di categoria che rappresenta l’industria britannica dei divertimenti e del gioco d’azzardo a basso rischio, ha contattato il governo del Regno Unito esprimendo la sua preoccupazione per il modo in cui le imprese del settore vengono trattate ingiustamente dal settore bancario, in alcuni casi con il ritiro delle loro strutture spesso con breve preavviso.

Nelle prove fornite al Treasury Select Committee, il CEO di bacta John White ha dichiarato: “Vogliamo confermare che ad alcuni nostri membri è stato rimosso improvvisamente e inaspettatamente il proprio servizio bancario. Le ragioni addotte sono che le banche considerano il gioco d’azzardo, anche le attività con puntate basse come le nostre, come un rischio di riciclaggio di denaro, il che è a dir poco assurdo. Inoltre, ci è stato detto che le banche considerano il gioco d’azzardo un rischio reputazionale che, secondo loro, offende le politiche di responsabilità sociale d’impresa”.

Ha aggiunto: “Indipendentemente dalla prospettiva morale di chiunque sul gioco d’azzardo, non dovrebbero esserci circostanze diverse dall’illegalità, affinché una banca non offra servizi bancari a nessuno dei nostri membri”.

Confermando la legittimità del settore ha scritto al Comitato: “È importante notare che si tratta di un settore altamente regolamentato. Tutti gli operatori devono essere autorizzati in qualche forma dalla Gambling Commission e le sedi devono essere autorizzate. Le condizioni in base alle quali gli operatori svolgono la propria attività sono stabilite dalla legge o tramite le condizioni di licenza e i codici di condotta della Gambling Commission (LCCP). Inoltre, i membri di bacta devono aderire al Codice di Condotta e alla Carta di Responsabilità Sociale dell’associazione, che va oltre la legge e l’LCCP nella promozione di standard operativi elevati”.

Delineare come una decisione di rifiutare i servizi bancari avrà conseguenze importanti per un’azienda. Ha osservato: “Il tempo e il costo per trovare un’altra banca sono significativi. La posizione debitoria dei clienti può subire gravi ripercussioni e gli strumenti di prestito non possono essere semplicemente replicati. Sembra che venga espresso un giudizio morale o politico su un’azienda, con poca o nessuna reale trasparenza o opportunità di contestare una decisione. Le piccole e medie imprese semplicemente non hanno le risorse per affrontare una grande banca”.

