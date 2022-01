UK. Andrew Rhodes presto definitivamente alla guida della Gambling Commission

Secondo un rapporto pubblicato dal Guardian, presso la Gambling Commission verrà ufficializzato il ruolo ricoperto da Andrew Rhodes, oggi CEO dell’authority ad interim.

Rhodes è stato nominato capo ad interim della Commissione nel giugno 2021 in seguito alle dimissioni di Neil McArthur. Inizialmente è stato confermato che Rhodes – che in precedenza aveva ricoperto posizioni di rilievo presso il Dipartimento del lavoro e delle pensioni, l’Agenzia per gli standard alimentari e il DVLA – avrebbe lavorato secondo i termini di un contratto di 18 mesi. Rhodes è ora destinato a essere nominato in modo permanente, con il suo approccio severo ai “comportamenti recidivi” visto come uno dei motivi principali alla base della decisione.

Il governo negli ultimi mesi è rimasto colpito dalla posizione sempre più intransigente di Rhodes contro le infrazioni dell’industria del gioco d’azzardo, con il CEO in particolare che ha lanciato avvertimenti alla conferenza annuale di GambleAware di dicembre.

Il ministro della Cultura Nadine Dorris dovrebbe confermare immediatamente la sua nomina. Secondo quanto riferito, Rhodes guadagnerà uno stipendio di £ 150.000 ($ 200.000).

Supervisionerà due momenti significativi nella storia dell’industria del gioco d’azzardo nel Regno Unito: la revisione delle normative sul gioco d’azzardo del governo e la gara per la quarta licenza nazionale della National Lottery.

Rhodes ha anche offerto alcune informazioni sul ruolo della Gambling Commission sotto la sua guida, sottolineando la necessità di un maggiore utilizzo dei dati, la collaborazione intersettoriale e l’obiettivo di consentire il gioco regolamentato coerente con gli obiettivi di licenza. Lui ha spiegato. “Questi obiettivi dicono che il gioco d’azzardo deve essere equo, libero da crimini e che occorre proteggere i vulnerabili dai danni. In un mondo ideale, la Commissione avrebbe poco da fare oltre a concedere licenze agli operatori. Ma questo è tutt’altro che vero. In questo momento il gioco d’azzardo è semplicemente troppo dannoso a causa della scarsa conformità tra troppi operatori”.

