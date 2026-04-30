UIF, nel secondo semestre del 2025 lo 0,9% delle segnalazioni antiriciclaggio arriva da attività di gioco

Nel secondo semestre del 2025 il numero delle operazioni registrate nelle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) è cresciuto del 3,2 per cento rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente, a fronte di una sostanziale stabilità degli importi (-0,6 per cento sullo stesso periodo).

L’operatività in contante rilevata nelle comunicazioni oggettive (22,6 milioni di operazioni in contante, per un valore complessivo di 119,6 miliardi di euro) ha subito una contrazione del 5,0 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il valore dell’oro scambiato ha continuato ad aumentare (+22,2 per cento rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente), nonostante il calo delle quantità (-10,1 per cento), per effetto del forte incremento del prezzo medio dell’oro scambiato (+35,9 per cento).

Nel semestre la UIF ha avviato 9 accertamenti ispettivi. A fronte di 159 richieste di informazioni ricevute dall’Autorità giudiziaria, l’Unità ha trasmesso 334 note di risposta e 1.222 SOS.

Per quanto concerne lo scambio di informazioni con le FIU estere, sono state inoltrate 387 richieste e ne sono state ricevute 845. Le segnalazioni cross-border inviate sono state 6.058, a fronte di 34.820 ricevute.

Parlando della attività oggettive, relativamente alla distribuzione dei soggetti per classificazione dell’attività economica, lo 0,9% delle comunicazione fa riferimento ad attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco.

Nel periodo, 2 prestatori di servizi di gioco sono stati sottoposti a ispezioni e controlli cartolari.

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