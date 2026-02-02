Newsletter

UIF: nel secondo semestre del 2025, 4.400 segnalazioni dai prestatori di servizi di gioco

Nel secondo semestre 2025 la UIF ha ricevuto 81.232 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), il numero più elevato mai registrato in un singolo semestre, con un incremento del 7,8% rispetto

02 Febbraio 2026

Nel secondo semestre 2025 la UIF ha ricevuto 81.232 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), il numero più elevato mai registrato in un singolo semestre, con un incremento del 7,8% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Complessivamente, nell’intero anno le segnalazioni hanno raggiunto quota 162.058, il livello più alto mai conseguito, con una crescita dell’11,5% rispetto all’anno precedente. L’aumento nel secondo semestre è stato determinato principalmente da banche e Poste, che hanno incrementato il proprio contributo del 33,6%, inviando complessivamente 12.323 SOS in più rispetto allo stesso semestre del 2024 (nell’intero 2025 l’incremento del settore bancario è pari al 26,8 per cento sul precedente anno).

Con riferimento al comparto pubblico, dopo il picco di 752 SOS raggiunto nel primo semestre del 2024, si osserva una progressiva diminuzione, fino a giungere a sole 218 segnalazioni nel secondo semestre del 2025. In calo anche il numero di segnalazioni trasmesse da istituti di pagamento e relativi punti di contatto (-23,6%), prestatori di servizi di gioco (-9,3%) e intermediari finanziari ex art. 106 del TUB (-6,4%).

Nel secondo semestre, sono state 4.400 le segnalazione da parte dei prestatori di servizi di gioco (rappresentano il 5,4% delle segnalazioni totali).

 

 

 

 

 

 

 

