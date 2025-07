UIF: nel primo semestre del 2025, oltre 6.000 SOS da prestatori di servizi da gioco

Nel primi sei mesi semestre del 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia ha ricevuto 80.930 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), in aumento del 15,6% rispetto al periodo corrispondente

Nel primi sei mesi semestre del 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia ha ricevuto 80.930 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), in aumento del 15,6% rispetto al periodo corrispondente del 2024.

L’aumento è stato determinato principalmente da banche e Poste (che hanno complessivamente trasmesso 7.727 SOS in più rispetto al primo semestre del 2024), dagli operatori del settore dei giochi e delle scommesse (+1.736 SOS), dal settore degli istituti di pagamento e punti di contatto di prestatori di servizi comunitari (+1.427 SOS) e dal comparto degli istituti di pagamento e punti di contatto di prestatori di servizi comunitari e dai prestatori di servizi per le cripto-attività (+1.322 SOS). Nel medesimo periodo l’Unità ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 81.312 segnalazioni, in aumento del 16,4%, il numero più alto di SOS analizzate in un semestre.

Nell’ambito di tali analisi, sono state complessivamente inviate ai soggetti obbligati 2.945 richieste di informazioni. Nell a maggior parte dei casi (59,2%) la richiesta è stata inoltrata a un segnalante diverso da quello che ha trasmesso la segnalazione oggetto di analisi. Oltre l’80 per cento delle risposte è pervenuto alla UIF entro una settimana dalla ricezione della richiesta.

Nel primo semestre del 2025, le segnalazione di operazioni sospette (SOS) da parte dei prestatori di servizi di gioco sono state 6.433. Un aumento significativo rispetto allo stesso periodo del 2024, quando sono state registrate 4.697 segnalazioni. Sono state 23 le richieste di informazioni da parte della UIF per i prestatori di servizi da gioco.

Nei primi sei mesi del 2025, gran parte delle SOS dai prestatori di gioco riguarda il gioco online con 4.654 segnalazioni. Segue il gioco su rete fisica con 1.743 segnalazioni, mentre quelle provenineti dai casinò sono 36.

