UIF, nel 2020 gli operatori di gioco hanno inviato 5.772 segnalazioni

Nel secondo semestre del 2020 i soggetti obbligati hanno effettuato all’Unità di informazione Finanziaria 60.220 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del 10,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nell’intero 2020 le segnalazioni sono state 113.187, il 7,0 per cento in più rispetto al 2019.

O prestatori di servizi di gioco hanno effettuato nel secondo semestre 2020 ben 3.485 segnalazioni, in leggero aumento rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel complesso dell’anno, gli operatori del gioco hanno inviato alla UIF 5.772 segnalazioni.

Per restatori di gioco, vengono considerati:

gli operatori di gioco online che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all’art. 5, co. 3, del DL 30 dicembre 1997, n. 457 (casinò).

