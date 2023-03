UIF, il 12,4% delle segnalazioni arrivano dai prestatori di gioco

Nel secondo semestre 2022 la UIF ha ricevuto 81.228 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 17 per cento rispetto a quelle pervenute nel secondo semestre dell’anno precedente, portando a

Nel secondo semestre 2022 la UIF ha ricevuto 81.228 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 17 per cento rispetto a quelle pervenute nel secondo semestre dell’anno precedente, portando a 155.426 le segnalazioni complessivamente ricevute nell’intero 2022 (+11,4 per cento rispetto al 2021).

Il contributo più consistente è riferibile alla categoria banche e Poste e agli IMEL che costituiscono, rispettivamente, il 56,5 e il 16,4 per cento del totale ricevuto. In aumento anche l’apporto dei professionisti (in particolare di notai e Consiglio Nazionale del Notariato) e degli operatori non finanziari (tra cui si evidenziano i soggetti che effettuano attività di custodia e trasporto valori e gli operatori in valuta virtuale).

Nel periodo considerato l’Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 80.754 segnalazioni (+15,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021) e ha adottato 13 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette.

Se nel primo semestre i prestatori di servizi di gioco hanno effettuato 4.878 segnalazioni, rispetto alle 3.302 del 2021 (+6,6%), nel secondo semestre 2022 sono state effettuate 4.388 sos, che portano nel complesso del 2022 a 9.266 segnalazioni effettuate dai prestatori di servizi di gioco. Per un totale di 1.607 segnalazioni in più rispetto al 2021. Gli operatori di gioco rappresentano il 12,4% delle segnalazioni trasmesse alla UIF.

