Uganda, il 21 e 22 aprile si svolgeranno gli Sports Betting East Africa+

La sesta edizione del famoso summit Sports Betting East Africa+ si svolgerà il 21 e 22 aprile 2020 allo Speke Resort Munyonyo a Kampala, Uganda.

Sports Betting East Africa+ garantisce di presentare alla gente le ultime scoperte riguardanti il settore del gioco. Il team di Eventus International è lieto di aggiungere i seguenti nomi alla gamma di relatori internazionali leader del settore:

Aggrey Sayi, Country Marketing Manager, OdiBets

Corti Paul Lakuma, Macroeconomist

Denis Kikonyogo, Head of Business Development,Champion Bet

Devon Dalbock, General Manager,Gaming Labs

Felix Mukaxe, Gambling inspector, Mozambique Gambling Board

Mr Isaac Imaka, Chairman, Responsible Gaming & Betting Operators Network

Jean Claude Mushimire,Services Industry Development Policy Officer, Ministry of TradeIndustry and East African Community Affairs, Rwanda

Zaheer Nathani, CEO, Best Bet

Il convegno parlerà del quadro fiscale dell’Uganda relativo al gioco d’azzardo, dell’opportunità del gioco mobile, degli sviluppi che danno forma al futuro delle scommesse sportive in Africa, del ruolo degli operatori nell’innovazione del prodotto e di cosa si può imparare dall’Europa e dal resto del mondo.

Lo sponsor secondario di SBEA+ è Betwinner, che include nella sua azienda 1.000 eventi al giorno e 400.000mila utenti online hanno scommesso attraverso il sito online. Uno dei principali vantaggi è l’effetto ”giocatori di profilo base basso” , che rendono più facile per i partner monetizzare il loro traffico, il che offre loro grandi opportunità di ridimensionamento e crescita.

Il nostro espositore è Melbet, noto per i suoi incredibili servizi relativi alle scommesse sportive, caratterizzate dalla grande varietà di eventi da scegliere. Dal momento in cui la piattaforma è stata istituita, ha mostrato grandi progressi rispetto all’offerta mondiale dei servizi per propri clienti. Con una base giornaliera di 200 eventi riguardanti tutti gli sport su cui scommettere, questa piattaforma viene apprezzata sia dai principianti che dagli esperti.

PressGiochi