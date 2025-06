UEFA Nations League 2025: Germania-Portogallo e Spagna-Francia in semifinale

Le semifinali della UEFA Nations League 2025 promettono spettacolo e grandi emozioni, con quattro delle nazionali più prestigiose d’Europa pronte a contendersi un posto nell’atto conclusivo del torneo.

Il primo confronto vedrà opposte Germania e Portogallo, due squadre che combinano tradizione, talento e ambizione. I tedeschi, spinti da una nuova generazione guidata dall’esperienza di veterani come Kimmich e la freschezza di nuovi talenti. Dall’altra parte, il Portogallo si affida all’estro dei suoi fuoriclasse e a un impianto di gioco solido per replicare i trionfi europei degli ultimi anni. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Germania favorita con il segno 1 a 1.90, mentre il successo del Portogallo è bancato con il 2 a 3.85. Il pareggio è quotato a 3.5. L’Over 2,5 si gioca a 1.61, l’Under a 2.17; Goal a 1.57, No Goal a 2.26. Tra i risultati esatti abbiamo: l’1-1 quotato a 7.00, l’1-0 a 9.00 e lo 0-1 bancato a 14.00.

La seconda semifinale sarà una classica del calcio moderno: Spagna contro Francia, un duello che promette tecnica, ritmo e imprevedibilità. La Roja arriva all’appuntamento forte di un gruppo giovane ma già rodato, mentre i Bleus si presentano con una rosa ricchissima di qualità, guidata dal talento assoluto di Kylian Mbappé. Per questo match i bookies di Betsson vedono la Spagna favorita con il segno 1 a 2.40, mentre il successo della Francia è bancato con il 2 a 3.05. Il pareggio è quotato a 3.20. L’Over 2,5 si gioca a 2.07, l’Under a 1.68; Goal a 1.82, No Goal a 1.88. Tra i risultati esatti più giocati abbiamo: l’1-1 quotato a 6.00, l’1-0 a 8.00 e lo 0-1 bancato a 9.25.

La Nations League si conferma un appuntamento centrale nel panorama delle nazionali, capace di regalare incontri di altissimo livello anche al di fuori dei grandi tornei come Europei e Mondiali.

PressGiochi