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UEFA Conference League: le quote Betsson per la finalissima di Lipsia

Tutto pronto alla Red Bull Arena: per i bookmaker il Crystal Palace parte favorito a 1.93, ma il Rayo Vallecano punta all’impresa storica

27 Maggio 2026

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I riflettori del calcio europeo si accendono sull’atto conclusivo della UEFA Conference League. Domani, 28 maggio, alla Red Bull Arena di Lipsia andrà in scena la finalissima tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano, l’ultimo definitivo verdetto di una stagione europea straordinaria. Per entrambi i club è il momento della verità: la tensione è massima e, in una finale secca in terra tedesca, i dettagli faranno la differenza in una serata che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Il percorso intrapreso dalle due compagini per raggiungere l’atto conclusivo è stato a dir poco entusiasmante. Il Crystal Palace ci arriva dopo aver superato lo Shakhtar Donetsk in semifinale. Dall’altra parte, il Rayo Vallecano ha strappato il pass per Lipsia espugnando il campo dello Strasburgo, ribaltando i pronostici della vigilia che vedevano i francesi favoriti.

Nelle lavagne degli analisti di Betsson, i londinesi partono con i favori del pronostico per la vittoria nei novanta minuti regolamentari: il segno 1 a favore del Crystal Palace è quotato a 1.98, mentre il successo degli spagnoli (segno 2) si attesta a 4.10. Il pareggio (X), che prolungherebbe la sfida ai tempi supplementari, vale 3.30 volte la posta.

Per quanto riguarda i gol, gli operatori prevedono una gara molto tattica e bloccata dalla prudenza della posta in palio: l’Under 2.5 è proposto a 1.60, l’Over 2.5 a 2.20, con una forte incertezza sul tabellino dei marcatori che vede il Goal a 2.00 e il No Goal a 1.75.

Dando uno sguardo alle opzioni di doppia chance per i tempi regolamentari, l’1X a favore delle Eagles è bancato a 1.24, la chance mista 12 si attesta a 1.34, mentre il segno X2 per gli uomini di Madrid è quotato a 1.82.

Chi riuscirà a salire sul tetto d’Europa a Lipsia e a succedere nell’albo d’oro della competizione? La parola passa al campo.

 

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