Udinese-Inter, Chivu per continuare a restare in vetta. I pronostici di Netwin

Dopo aver vinto, non senza soffrire, il recupero contro il Lecce e allungato sul Napoli ora a -6, l’Inter di Cristian Chivu, campione d’inverno, riparte dal Bluenergy Stadium, sfidando una delle quattro squadre ad averla battuta nel girone d’andata: l’Udinese, che a San Siro sorprese e vinse 2-1. Questo fa capire come per la capolista non sarà una partita facile, nonostante i friulani abbiano vinto solo una delle ultime cinque partite e siano prive del giocatore più forte, vale a dire Zaniolo. Ma in casa hanno saputo battere il Napoli e per questo non è da sottovalutare. In più, con 26 punti, la formazione bianconera è più che tranquilla, dunque non deve pensare al distacco dalla zona calda ed è relativamente lontano da quella dedicata alla corsa per le coppe europee.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

L’Udinese arriva dal pareggio con il Pisa e nell’ultimo mese ha vinto soltanto a Torino, per cui anche in casa fa fatica. Eppure, ha battuto squadre forti come il Napoli, superato 1-0 grazie ad Ekkelenkamp, ma è anche quella che ha perso ben 5-1 a Firenze, seppur in una partita condizionata dal rosso a Okoye. L’Inter, invece, arriva dall’1-0 al Lecce firmato Pio Esposito nella serata che ha certificato il titolo di campione d’inverno e portato Chivu a +6 su Conte. Un vantaggio che va però conservato e alimentato anche attraverso trasferte complicate. E c’è da tenere conto pure del fatto che l’Inter sfiderà l’Arsenal martedì in Champions, dunque ci sarà da pensare pure alla sfida ai Gunners di San Siro.

IL PUNTO SULL’UDINESE

L’Udinese non avrà uno dei suoi migliori giocatori, vale a dire Nicolò Zaniolo, fermatosi per un problema al ginocchio che ha costretto l’ex Roma e Atalanta ad operarsi proprio a Villa Stuart. Tornerà a febbraio, e fino ad allora Runjaic si affiderà ad altri giocatori di classe come Ekkelenkamp e Atta, recuperato da pochi giorni. In generale i bianconeri cercano una maggiore continuità, perché alterna troppo spesso grandi partite come quella col Napoli ad altre da dimenticare come quella di Firenze, e non che con Como e Pisa sia andata poi tanto meglio.

IL PUNTO SULL’INTER

L’Inter, invece, spera di continuare a fare bene contro quelle che non sono big, in attesa di ritrovare i risultati pure contro le dirette concorrenti. Ha fatto 10 su 10 contro le squadre della parte destra della classifica, adesso gioca una sfida complicata che consentirebbe però a Chivu di mantenere la vetta e presentarsi al meglio per la sfida di Champions. Certo, farlo senza Calhanoglu non sarà facile, ma Zielinski è pronto a prendere il posto del turco. I nerazzurri, che hanno il miglior attacco del campionato per distacco, vogliono restare a +6 sul Napoli che ospiterà, un’ora dopo, il Sassuolo al Maradona. In attesa di capire pure come si comporterà il Milan, altra diretta concorrente.

PROBABILI FORMAZIONI

Come detto ci saranno assenze importanti da una parte e dall’altra: Zaniolo e Calhanoglu non saranno del match. Chivu valuta la coppia d’attacco anche pensando all’Arsenal.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Kamara; Atta; Davis.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Per la partita del Bluenergy Stadium I tipster di Netwin consigliano di puntare sulla vittoria dei nerazzurri quotata a 1.45. Mercato alternativo il Gol segnato da entrambe le squadre quotato a 1.93, immaginando dunque anche l’Udinese a segno.

