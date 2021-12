Ucraina: voto alla legge ucraina sul gioco d’azzardo ancora rinviato

Gli stakeholders del settore delle scommesse e dei giochi con interessi nelle regioni della CSI e dell’Europa orientale dovranno attendere la conferma degli emendamenti alla legge ucraina sul gioco d’azzardo.

Il disegno di legge 2713-д, un progetto di legge che vedrebbe modifiche alle disposizioni della legislazione nazionale sul gioco d’azzardo e del codice fiscale, doveva essere votato dai rappresentanti ucraini nella legislatura nazionale della Verkhovna Rada venerdì 3 dicembre.

Tuttavia, i parlamentari hanno trascorso la maggior parte della sessione parlamentare della giornata ascoltando i dettagli su altri sviluppi, quindi il voto sui requisiti di gioco e sugli emendamenti fiscali non è andato avanti nonostante fosse all’ordine del giorno legislativo per quella giornata.

“Stiamo monitorando costantemente la situazione con tutto ciò che riguarda le normative sul gioco d’azzardo in Ucraina e oggi ci aspettavamo che si trasformasse finalmente in qualcosa di più significativo di un altro ritardo”, ha affermato Ilya Machavariani, CEO e Senior Partner di 4H Agency .

“Purtroppo, il Parlamento ha esaurito il tempo per ascoltare oggi il disegno di legge 2713-д. Vedremo se si arriverà finalmente al voto tra due settimane. Al momento, le prospettive sono piuttosto fosche”.

Introdotti per la prima volta lo scorso agosto, gli operatori del settore delle scommesse e dei giochi ucraini sono stati continuamente frustrati da ripetuti ritardi nella revisione dei requisiti tecnici e fiscali dell’Ucraina, mentre gli operatori internazionali non sono stati in grado di avviare completamente le operazioni nel settore appena ri-regolamentato. Il voto era stato precedentemente ritardato fino alla fine di novembre prima di essere programmato per il 3 dicembre e gli attuali sviluppi significano che le parti interessate alle scommesse e ai giochi ucraini dovranno attendere un periodo di tempo indeterminato per fare chiarezza sulla situazione fiscale del paese.

Il disegno di legge 2713-д ha ricevuto il sostegno della maggioranza dai parlamentari ucraini durante la sua prima lettura durante l’estate, così come il Comitato delle finanze, delle dogane e delle tasse del paese, l’ultimo dei quali ha sostenuto gli emendamenti proposti che eliminerebbero le tasse di licenza e stabilirebbero un ‘aliquota fiscale flat del 10% su tutti i verticali di gioco d’azzardo regolamentati.

Ivan Rudyi, presidente della Commissione per la regolamentazione del gioco d’azzardo e delle lotterie ucraine (KRAIL) – l’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo dell’Ucraina – ha affermato che il fatto che scommesse e giochi siano illegali in Ucraina da 10 anni ha aggravato i problemi, affermando: “Abbiamo affrontato numerosi ostacoli, ma la nostra prospettiva è sempre stata quella di proteggere i diritti dei cittadini e di avere condizioni per monitorare un’industria del gioco d’azzardo competente”.

PressGiochi