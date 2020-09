Ucraina. Slotegrator valuta il mercato del gioco d’azzardo

Sebbene la legge 2285-D, che regola il panorama del gioco d’azzardo in Ucraina, sia stata approvata a larga maggioranza, ha lasciato numerosi dubbi che la Verkhovna Rada dovrà risolvere nell’imminente futuro. Nonostante le accese polemiche su alcuni punti vitali della legge, Slotegrator ha già sviluppato la strategia su come conquistare il mercato del gioco d’azzardo ucraino. Le questioni irrisolte non dovrebbero essere viste come un segnale di avvertimento da parte degli operatori e delle attrezzature dei casinò o dei fornitori di contenuti di gioco che sono interessati a prendere posto in prima fila nel settore del gioco d’azzardo. Nonostante gli ostacoli che rimangono, l’Ucraina è, senza dubbio, sulla strada giusta. Inoltre, lo stesso Presidente Volodymyr Zelensky sta tenendo d’occhio lo sviluppo della legge sul gioco d’azzardo, ansioso di eliminare “l’oscurità” in cui il mercato del gioco d’azzardo prospera da quasi un decennio. In secondo luogo, legalizzare l’industria del gioco d’azzardo è un modo per aiutare l’economia del paese, poiché le entrate generate sotto forma di tasse e commissioni tendono ad essere utilizzate per progetti e istituzioni sociali di valore.

In qualità di settore chiave nel mercato dell’Europa orientale, Slotegrator ha tenuto sotto stretto controllo la strada verso la regolamentazione dell’industria del gioco d’azzardo ucraina. Collaborando strettamente con i funzionari coinvolti nei dibattiti parlamentari, l’azienda è stata costantemente informata degli ultimi aggiornamenti sulla situazione nella Verkhovna Rada. Ora che tutte le fasi del processo di sviluppo sono ormai superate, sono pronti a presentare i servizi più aggiornati per il mercato ucraino all’intera comunità di gioco : concessione di licenze di casinò terrestri e operatori di bookmaker; concessione di licenze per casinò online e operatori di scommesse online; certificazione dell’attrezzatura del casinò; certificazione del software per casinò online; sviluppo di casinò online e piattaforme di scommesse sportive; integrazione di contenuti di giochi di casinò online; importazione di attrezzature per casinò di terze parti; assunzione di personale per progetti di gioco d’azzardo; gestione di casinò terrestri; servizi di consulenza in materia di costituzione di società e finanza; consulenza normativa e di conformità.

Secondo lo stato attuale della legge sul gioco d’azzardo, l’esperto legale in questioni giurisdizionali Yuriy Kostenko ha affermato che: “La certificazione dipenderà in gran parte dal regolatore. La commissione avrà il diritto di determinare l’elenco delle entità autorizzate a effettuare la certificazione, nonché l’elenco dei certificati che saranno riconosciuti in Ucraina. Per quanto riguarda il settore terrestre, in questo momento, prima che l’organismo di regolamentazione sia completamente formato, l’importazione di attrezzature da casinò viene effettuata in termini generali, il che significa che agli operatori e ai fornitori non è vietato muovere i primi passi sul terreno ucraino”. Logicamente, l’esitazione da parte delle parti interessate potrebbe diventare un passo verso il fallimento. Tuttavia, avendo una conoscenza approfondita del mercato e delle sue specifiche e ottenendo il supporto di esperti da una fonte affidabile, qualsiasi operatore e fornitore può costruire una strategia passo dopo passo: una guida al business del gioco d’azzardo in Ucraina.

La responsabile dello sviluppo aziendale della società, Maria Areshchenko, sta già negoziando accordi con fornitori di attrezzature per casinò e software che intendono essere tra i primi a offrire i loro prodotti sul mercato appena rinato, spiegando: “Ci siamo preparati per la legalizzazione del gioco d’azzardo in Ucraina lungo tutto il percorso costruendo intensamente la nostra rete globale e locale, poiché sapevamo che sarebbe diventata inevitabilmente una realtà in qualsiasi circostanza. Ora, siamo pronti ad affrontare qualsiasi questione relativa al gioco d’azzardo e sappiamo come aiutare tutti gli interessati a lanciare la loro attività e rendere la loro navigazione il più agevole possibile”.

