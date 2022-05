Ucraina, Roma: accordo di solidarieta’ tra comunita’ ucraina e imprenditrici Gioco Pubblico 

Donne in Gioco, il Comitato delle imprenditrici e delle lavoratrici del Gioco Pubblico in visita a Spinaceto per dare un segnale di speranza alle 400 donne ucraine ospiti in una struttura alberghiera.

“Un incontro per conoscersi e promuovere azioni concrete di solidarietà e opportunità lavorative per decine di donne fuggite dal conflitto russo-ucraino”. E’ stato questo lo spirito del confronto tra una rappresentanza del Comitato ‘Donne in Gioco’ e ‘Donne for Peace’, l’associazione nata per accogliere donne ucraine fuggite dalla guerra, attualmente ospiti in una struttura alberghiera nel quartiere di Spinaceto a Roma.

“Grazie alla disponibilità dell’associazione Donne for Peace e della portavoce Vola Marozava abbiamo incontrato alcune delle donne ospiti nel centro di accoglienza per dare loro un segnale di solidarietà e speranza a chi vive questo momento di conflitto e di grave incertezza per il futuro” spiega Antonia Campanella, portavoce del Comitato Donne in gioco.

“Abbiamo proposto una serie di attività e opportunità lavorative nelle nostre aziende, abbiamo dato disponibilità a sostenerle in percorsi di laboratori creativi, corsi di lingua e altre iniziative ideate per garantire loro di lavorare per ritrovare speranza, dignità e indipendenza, in attesa di poter tornare, per chi lo vorrà, in Ucraina nella loro casa”.

Durante l’incontro il comitato Donne in Gioco ha assicurato la propria disponibilità a individuare ogni soluzione per soddisfare le necessità delle donne attualmente ospiti della struttura alberghiera: nelle prossime ore sarà attivata una rete di solidarietà nazionale per sostenere le donne, le madri e i loro figli nonché ad individuare percorsi formativi che possano aprire nuove opportunità di lavoro.

“Non possiamo voltarci dall’altra parte – conclude Antonia Campanella. Quello che sta accadendo a queste donne potrebbe accadere domani a ognuna di noi. Per questo siamo e saremo dalla loro parte: proveremo a ridare ad ognuna di loro la dignità che questo maledetto conflitto sta cancellando”.

PressGiochi