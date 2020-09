Ucraina. Posticipata a novembre la UGW 2020

Su decisione del Consiglio dei Ministri, la quarantena è stata prolungata in Ucraina fino al 31 ottobre 2020 al fine di prevenire la diffusione del Coronavirus. Come misura preventiva, il Governo ha imposto il divieto di ingresso nel Paese agli stranieri nel periodo dal 28 agosto al 28 settembre. Per Smile-Expo, che organizza la fiera ucraina Gaming Week 2020 è importante che i partecipanti, gli espositori, i relatori, gli sponsor dell’evento e i rappresentanti dei media possano arrivare senza problemi all’evento indipendentemente dal paese di residenza. Per questo motivo, è stata presa la decisione di posticipare al 26 e 27 novembre l’UGW 2020 per garantire un accesso senza interruzioni all’evento e organizzare un networking di qualità. Grazie al rinvio dell’evento, il team di organizzatori sarà in grado di riunire i protagonisti del mercato del gioco d’azzardo ucraino e straniero, nonché di creare condizioni confortevoli per la comunicazione e la creazione di contatti commerciali. Per proteggere i partecipanti e gli ospiti dell’evento dal Coronavirus, UGW 2020 soddisferà tutti i requisiti del Ministero della Sanità dell’Ucraina intesi a prevenire la diffusione del COVID-19. Le misure preventive includono l’uso della mascherina, il rispetto delle regole di distanziamento sociale, screening della temperatura, disinfezione dei locali, disponibilità di antisettici in tutte le aree espositive.

La Ukrainian Gaming Week 2020 comprenderà mostre, conferenze, sessioni di conferenze aperte, UGW Awards. L’evento prevede 3mila partecipanti. Tra gli espositori, si troveranno fornitori di attrezzature, sviluppatori di software, reti CPA, banche, società di marketing e legali. Presenteranno prodotti e servizi per l’industria del gioco d’azzardo. Il 27 novembre si svolgerà una sessione di conferenze, dove i partecipanti esamineranno casi di studio funzionali, presenteranno nuovi prodotti e sorteggeranno premi. Il 26 novembre, UGW 2020 organizzerà una conferenza, in cui esperti ucraini e stranieri analizzeranno le sottigliezze della nuova legge, considereranno le direzioni promettenti del business del gioco d’azzardo e discuteranno del futuro del settore. Il primo giorno dell’evento si concluderà con una festa di chiusura, che coinvolgerà la cerimonia degli UGW Awards. I premi saranno assegnati ai rappresentanti dell’industria del gioco d’azzardo che hanno registrato le migliori prestazioni. I vincitori del concorso saranno determinati in base a UGW.

