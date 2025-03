Ucraina. PlayCity è il nuovo ente regolatore del gioco d’azzardo

Il governo ucraino ha istituito una nuova agenzia statale denominata PlaycCity per supervisionare e attuare la politica sul gioco d’azzardo, in seguito allo scioglimento dell’ex regolatore del gioco d’azzardo del

Il governo ucraino ha istituito una nuova agenzia statale denominata PlaycCity per supervisionare e attuare la politica sul gioco d’azzardo, in seguito allo scioglimento dell’ex regolatore del gioco d’azzardo del paese a causa delle accuse di corruzione e legami con casinò online affiliati alla Russia. Questo sviluppo segna un passo fondamentale verso l’inaugurazione di un settore più trasparente e incentrato sul consumatore. La nuova entità sostituirà la Commissione per la regolamentazione del gioco d’azzardo e delle lotterie (KRAIL), la cui liquidazione formale è prevista per il 1° aprile.

Il Consiglio dei ministri ucraino ha formalmente approvato l’istituzione di PlayCity, che ora applicherà le normative sul gioco e sulle lotterie nella nazione. La nuova autorità fungerà da organo esecutivo centrale sotto la supervisione del Ministero della trasformazione digitale. Tale supervisione diretta garantirà che le azioni di PlayCity siano strettamente allineate con le altre riforme del gioco d’azzardo del governo. PlayCity assumerà le funzioni operative di KRAIL con uno staff di 61 dipendenti, corrispondente al numero di posizioni definite dall’ex regolatore.

Il governo ucraino ha sottolineato che gli obiettivi principali di PlayCity saranno digitalizzare il processo di licenza del gioco d’azzardo e implementare una rigorosa supervisione del mercato per frenare le attività di gioco illegale. Quest’ultimo obiettivo è particolarmente urgente considerando la prevalenza di operatori del mercato nero che sottraggono risorse vitali al paese offrendo al contempo minime protezioni ai consumatori.

La transizione mantiene anche la continuità finanziaria degli sforzi normativi, con la nuova agenzia che opera all’interno dell’assegnazione del bilancio statale del 2025 inizialmente designata per KRAIL, che ammontava a 160,4 milioni di UAH.

L’Ucraina sta anche rafforzando la supervisione finanziaria sul settore del gioco. Le nuove normative impongono che tutte le transizioni relative al gioco debbano passare attraverso le banche tradizionali, proibendo di fatto altri metodi di pagamento come le criptovalute. Questa misura dovrebbe migliorare sostanzialmente la trasparenza, mitigare i danni correlati al gioco d’azzardo e prevenire attività finanziarie illegali.

