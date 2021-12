Ucraina, il parlamento non vota il quadro fiscale sul gioco d’azzardo

Dopo diversi ritardi, l’approvazione finale di un regime fiscale per il nuovo mercato regolamentato del gioco d’azzardo in Ucraina deve ancora essere decisa. Il parlamento nazionale, la Verkhovna Rada, ha

Il parlamento nazionale, la Verkhovna Rada, ha perso la sua ultima opportunità di votare sul quadro fiscale proposto quest’anno dopo aver chiuso le sue udienze venerdì.

L’Ucraina ha approvato una legge sulla rilegalizzazione del gioco d’azzardo lo scorso anno dopo un decennio di proibizionismo, ma la questione delle tasse sull’industria è rimasta indecisa con diverse proposte concorrenti sul tavolo.

Il disegno di legge 2713, che propone una tassa fissa del 10% su tutti i verticali di gioco d’azzardo, è la proposta che ha ottenuto il sostegno della commissione per le finanze e ha superato la sua prima lettura, ma è ancora in attesa del voto finale.

Avrebbe dovuto svolgersi il mese scorso, ma è stato rinviato a dicembre. Tuttavia, ancora una volta non ci sono state votazioni a causa di un accumulo di lavoro alla fine dell’anno, in particolare per quanto riguarda la pandemia di Covid-19 e le tensioni con la Russia.

Ilya Machavariani, senior partner di 4H Agency, ha dichiarato: “Stiamo monitorando costantemente la situazione per quanto riguarda tutto ciò che riguarda le normative sul gioco d’azzardo in Ucraina e oggi ci aspettavamo che si trasformasse finalmente in qualcosa di più significativo di un altro ritardo. Purtroppo, il Parlamento ha esaurito il tempo per ascoltare il disegno di legge 2713 oggi. Vedremo se si arriverà finalmente al voto tra due settimane. Al momento, le prospettive sono piuttosto fosche”.

Nel frattempo, il nuovo regolatore dell’Ucraina, la Commissione per la regolamentazione del gioco d’azzardo e delle lotterie (KRAIL), ha presentato le linee guida per la sua risposta agli operatori di gioco online senza licenza in Ucraina a seguito della rilegalizzazione del gioco d’azzardo.

La politica di KRAIL afferma che contatterà i proprietari di siti Web via e-mail per concedere alle attività di gioco senza licenza tre giorni lavorativi per interrompere l’attività. Se l’operatore non si adegua, KRAIL scriverà al server di hosting, che dovrà ordinare all’operatore di interrompere le sue operazioni.

