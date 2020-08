Ucraina. Eventus International annuncia le date dell’AGU 2020

Con la tanto attesa Legge sul gioco d’azzardo finalmente approvata dal parlamento ucraino, l’attenzione globale è sui prossimi passi e sugli sviluppi che si svolgeranno nel panorama dei giochi del paese. Dal 12 al 13 novembre 2020, si terrà l’AGU, questo vertice sul gioco dal vivo riunirà i principali componenti del settore dei giochi locali e internazionali per discutere le opportunità e le sfide nel mercato dei giochi ucraino recentemente regolamentato.

In conformità con le normative in materia di salute e sicurezza del Governo ucraino, l’evento sarà limitato a un massimo di 50 partecipanti, pur aderendo a rigorosi protocolli di distanziamento sociale per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti. I delegati possono aspettarsi un programma di due giorni che evidenzi tutte le questioni pertinenti sull’attuale fronte del gioco ucraino.

“Sono onorato di essere il presidente di AGU 2020, che si terrà dal 12 al 13 novembre di quest’anno. Questo incontro riunirà persone provenienti da tutti i ceti sociali del mondo del gioco per condividere idee, mettere a punto le conoscenze e per celebrare una nuova apertura del mercato in Europa” ha dichiarato Robert Brassai, Principal Consultant, Sense4Gaming e presidente di AGU 2020. I delegati trarranno vantaggio dalla condivisione di conoscenze da parte di esperti e trarranno grandi vantaggi dal networking con colleghi del settore globale e dall’esplorazione di opportunità in questo mercato emergente.

“AGU ci sarà in un momento molto importante nella storia del gioco d’azzardo ucraino. Sento che è mio obbligo e responsabilità fare il più possibile per guidare tutti attraverso il nuovo mercato e le nuove opportunità che ne derivano. Prevedo un evento davvero impegnativo e interessante con le migliori competenze locali e internazionali che prepareranno il terreno per il futuro sviluppo del mercato” ha spiegato Ilya Machavariani.

PressGiochi