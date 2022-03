Ucraina, cresce l’impegno dell’industria del gioco per gli aiuti alla popolazione

L’appello di beneficenza dell’industria del gioco d’azzardo per raccogliere fondi per gli ucraini sfollati dall’azione militare russa ha raccolto oltre £ 190.000 in una settimana.

La campagna Gaming Industry for Ukraine ha un obiettivo di £ 250.000 e tra i principali contributori al fondo c’è Betsson Group, che ha donato £ 50.000, Microgaming, OLBG, Better Collective, Just for the Win, Enteractive, Funfair Games, FSB Technology, Sports Media Holdings, Fast Track, Cash Magnet, Green Jade Games, Continent8 Games, Clarion Gaming, Beyond Play, SBC e VIXIO.

Il denaro viene raccolto dall’organizzazione benefica Choose Love che ha già inviato 1 milione di sterline in aiuti e servizi vitali a coloro che ancora si trovano e fuggono dal paese, tra cui cure mediche, cibo, alloggio e vestiti.

Karolina Pelc, che ha contribuito a creare la campagna, ha commentato: “È fantastico coinvolgere così tante grandi aziende mentre l’industria dei giochi si riunisce per raccogliere i fondi per l’organizzazione benefica Choose Love. L’industria è stata estremamente favorevole ai nostri sforzi mentre cerchiamo di aiutare i nostri amici in Ucraina in questo momento difficile”.

Choose Love ha spiegato come ha già utilizzato i soldi raccolti dall’industria del gioco: “La scorsa settimana, mentre le vostre donazioni continuavano ad arrivare, abbiamo avuto una squadra di due persone sul campo per capire di cosa hanno bisogno tutti coloro che sono in fuga dall’Ucraina e costruire connessioni con i team che rispondono. I finanziamenti vengono utilizzati per rispondere alle emergenze in Ucraina e nei paesi circostanti “.

Anche i membri del settore che sono stati colpiti da vicino hanno condiviso le loro esperienze. Alyona Gromova, responsabile vendite per l’Europa orientale di SBC, ha spiegato l’impatto che l’invasione ha avuto sulla sua famiglia: “Non dimenticherò mai la mattina del 24 febbraio 2022, iniziata con una telefonata prestissimo di mio fratello. Mi disse che aveva interrotto il suo viaggio di lavoro e che stava cercando di tornare a casa perché era iniziata la guerra. Non riesco a esprimere a parole come questa mattina abbia cambiato la mia vita. Sono lontano dalla mia famiglia ora ed è estremamente difficile. Le notti non sono le stesse e rimango quasi insonne per tutta la notte fino all’arrivo del mattino così posso chiamare e mandare messaggi ai miei parenti e amici chiedendo informazioni sulla loro sicurezza. La scorsa settimana è stata la peggiore della mia vita. Sto solo pregando che la guerra finisca presto, che non accada mai più. Ringrazio tutti voi per il vostro supporto”.

L’amministratore delegato Gal Ehrlich, che gestisce la società ucraina BETER, ha condiviso la sua opinione su come sono rimasti duri e impegnati come azienda durante la crisi: “BETER impiega più di 500 dipendenti e 1000 sportivi in ​​Ucraina. Questi sono tempi difficili per tutti noi, con i nostri siti in Ucraina temporaneamente chiusi, anche se restiamo impegnati a fornire contenuti di qualità ai nostri partner dalle nostre molteplici sedi situate in tutta l’UE Con molti dei membri del nostro team che si uniscono alle forze di difesa ucraine, dobbiamo ridurre la nostra quantità di produzione; ma rimaniamo resilienti, pienamente impegnati nei confronti dei nostri dipendenti e partner e non ci fermeremo”.

