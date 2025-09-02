Newsletter

02 Settembre 2025

Ucraina, confermata la riforma della licenza per le lotterie

L’Ucraina si appresta a rivoluzionare il settore delle lotterie con l’avvio di un nuovo sistema di regolamentazione e monitoraggio. PlayCity, il nuovo regolatore nazionale del gioco, ha presentato una bozza

02 Settembre 2025

L’Ucraina si appresta a rivoluzionare il settore delle lotterie con l’avvio di un nuovo sistema di regolamentazione e monitoraggio. PlayCity, il nuovo regolatore nazionale del gioco, ha presentato una bozza di proposta per riformare il processo di concessione delle licenze per le lotterie, un comparto che finora operava senza supervisione statale.

Secondo quanto annunciato, PlayCity organizzerà il primo bando competitivo per selezionare gli operatori delle lotterie statali, con l’obiettivo di generare circa 10 miliardi di grivnie ucraine (€207 milioni) all’anno in diritti di licenza. I proventi saranno destinati a rafforzare le capacità di difesa del Paese, in un contesto segnato dal conflitto in corso con la Russia. La bozza prevede inoltre procedure precise per i pagamenti e sarà sottoposta a consultazione pubblica prima della finalizzazione. Il governo ha incluso nella normativa anche concessioni legate allo stato di guerra, per adeguare il regolamento alle condizioni del regime di legge marziale.

Nuovo sistema di monitoraggio nazionale

PlayCity, che ha sostituito la vecchia Commissione per la Regolamentazione del Gioco e delle Lotterie (KRAIL) a giugno, ha già intensificato le attività di controllo, comminando multe agli operatori di casinò a inizio agosto per mancata presentazione dei rapporti obbligatori.

Il regolatore ha confermato l’intenzione di introdurre un sistema nazionale di monitoraggio di tutti i giochi d’azzardo, sia fisici sia online, comprese sale giochi, scommesse sportive e poker online. Il sistema permetterà di registrare e controllare in tempo reale scommesse, vincite e pagamenti, verificare i dati degli operatori, pubblicare statistiche di mercato e garantire la conformità alle norme. È previsto a breve un bando pubblico per lo sviluppo del sistema.

Misure aggiuntive e nuovi poteri per PlayCity

Il governo ucraino sta anche preparando nuove leggi per vietare la pubblicità del gioco d’azzardo a livello nazionale, creare un registro B2B delle licenze e ampliare i poteri di PlayCity per bloccare siti non autorizzati. Tra le misure preventive è previsto l’obbligo per gli operatori di interrompere periodicamente il gioco dei clienti, evitando sessioni continuative oltre una soglia giornaliera stabilita.

Hennadiy Novikov, avvocato con esperienza nella pubblica amministrazione e già vicecapo di KRAIL, guida PlayCity. Nel suo precedente ruolo ha promosso il blocco dei casinò online illegali e facilitato ispezioni sugli operatori di gioco per verificarne la conformità.

Con l’entrata in vigore della nuova normativa, PlayCity supervisionerà la prima selezione competitiva degli operatori di lotterie statali, con l’obiettivo di completarla entro 60 giorni dall’annuncio. Si tratta del primo aggiornamento delle licenze in Ucraina dal 2013 e rappresenta un passo importante verso la trasparenza e il controllo digitale del mercato del gioco.

