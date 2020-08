Ucraina. Annunciate le tariffe per le licenze a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge sul gioco d’azzardo

La nuova legislazione ucraina sul gioco d’azzardo consentirebbe il funzionamento dei casinò terrestri negli hotel a cinque stelle nella capitale Kiev e negli hotel a quattro stelle nelle regioni. Il canone per Kiev sarebbe di $2 milioni per gli hotel con una capacità di oltre 150 camere e di $1 milione per gli hotel con una capacità di oltre 100 camere ma meno di 150 camere.

Tutti gli hotel sopra le tre stelle possono ospitare slot machine. Il canone di licenza per le slot machine è di $250mila e $100 al mese per ogni slot machine. Le strutture possono utilizzare 50-250 macchine con una singola licenza.

Anche i casinò online saranno consentiti. Il canone di licenza è $ 230mila o $ 1,150 milioni per 5 anni per un sito web. Sono consentite anche le attività di bookmaking online e offline . La licenza costerà $1 milione all’anno più $500 al mese.

Sono disponibili anche tre licenze della lotteria durante un processo d’asta in cui le offerte per ciascuna partiranno da $500mila. La struttura non disporrà di terminali per lotterie video e altri dispositivi di visualizzazione. Anche la licenza per il poker online sarà rilasciata a $ 170mila per sito web.

