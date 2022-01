Twitter, oltre 2,4 miliardi di conversazioni sul gaming nel 2021

Il 2021 è stato un altro anno da record per le conversazioni riguardanti il gaming, con Twitter che si è confermata la piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati. Nel

Il 2021 è stato un altro anno da record per le conversazioni riguardanti il gaming, con Twitter che si è confermata la piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati. Nel 2021 ci sono stati più di 2,4 miliardi di Tweet, con un aumento del 14% rispetto all’anno precedente e una crescita di oltre 10 volte rispetto al 2017. Inoltre, il quarto trimestre del 2021 è stato il periodo in cui, nella storia di Twitter, si è parlato di più di gaming sulla piattaforma.

Gli appassionati di gaming di tutto il mondo si sono ritrovati su Twitter per commentare i fatti più rilevanti dell’anno passato, come ad esempio il ritorno in presenza dei principali eventi di e-sports, il rilascio di nuovi titoli come Halo Infinite, la sempre più rilevante copertura di tematiche legate al gaming da parte dei media e la nuova moda degli NFT.

Le 10 nazioni che hanno pubblicato più Tweet sul gaming nel 2021:

Giappone Stati Uniti Corea del Sud Thailandia Brasile Filippine Indonesia Regno Unito Francia

10. India

PressGiochi