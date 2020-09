Twitter: nel primo semestre 1 miliardo di tweet sul gaming

Con oltre un miliardo di Tweet pubblicati nella prima metà del 2020, le conversazioni in tema gaming su Twitter raggiungono il loro massimo storico. In questi primi sei mesi del 2020, il volume delle conversazioni generato dai gamer di tutto il mondo è aumentato del 71% rispetto all’anno scorso, mentre gli autori unici crescono del 46%. I picchi massimi sono stati registrati il 20 marzo scorso in occasione del rilascio di Animal Crossing: New Horizons e l’11 giugno, quando Sony ha presentato ufficialmente la nuova console Playstation 5.

Le conversazioni in tema gaming sono state particolarmente elevate in alcuni paesi, dove nel primo semestre del 2020 i gamers di tutto il mondo si sono ritrovati su Twitter per commentare le ultime novità e i trend più recenti.

Di seguito, il dettaglio delle nazioni che hanno pubblicato più tweet in tema gaming da gennaio a giugno 2020:

1. Giappone

2. Stati Uniti

3. Corea del Sud

4. Brasile

5. Thailandia

6. Francia

7. Regno Unito

8. India

9. Spagna

10. Filippine

Qui gli Argomenti sul gaming più seguiti nel 2020 fino ad oggi:

1. Gaming

2. Esports

3. Animal Crossing

4. Call of Duty

5. Playstation

6. Nintendo

7. Fortnite

8. Xbox

9. Minecraft

10. Pokémon

