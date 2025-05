Tutta l’azione in diretta: segui NBA e Taça Revelação su Betsson

Il 30 e 31 maggio 2025 non perdere due eventi imperdibili tra parquet e campi da calcio: i playoff NBA continuano a regalare spettacolo con la sfida tra New York

Il 30 e 31 maggio 2025 non perdere due eventi imperdibili tra parquet e campi da calcio: i playoff NBA continuano a regalare spettacolo con la sfida tra New York Knicks e Indiana Pacers, mentre in Portogallo va in scena la sfida U23 tra Torreense e SL Benfica, valida per la Taça Revelação.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming: per accedere alla visione, ti basterà completare la registrazione, effettuare un deposito minimo ed avere un saldo attivo sul tuo conto gioco.

Ecco il calendario degli eventi trasmessi:

Basket – NBA, playoffs

30/05/2025

• New York Knicks vs. Indiana Pacers

Calcio – U23 Taça Revelação

31/05/2025

• Torreense vs. SL Benfica

PressGiochi