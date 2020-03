Turi. Prorogati i divieti a causa di Covid-19: vietate tutte le tipologie di gioco

In attesa di nuove misure da parte del Governo, il sindaco di Turi, Tina Resta ha disposto la proroga fino al 3 aprile delle ordinanze finora adottate.

In sintesi, viene confermata la chiusura al pubblico degli Uffici comunali, con sospensione del rientro pomeridiano, del Cimitero e del Centro Comunale di Raccolta. Prosegue, inoltre, il divieto di sostare in villa e nei giardini pubblici, così come la sospensione del mercato settimanale.

Rinnovato per la stessa durata anche lo stop per i distributori di cibi e bevande e per tutte le tipologie di gioco, che prevedono vincite in denaro, presenti all’interno dei tabacchi. I titolari sono obbligati ad applicare il blocco delle slot machine e a disattivare i monitor di gioco. Il provvedimento mira a disincentivare uscite per futili motivi e ad evitare rischiosi assembramenti, soprattutto per quei giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale e che quindi, per il loro svolgimento, richiedono la permanenza all’interno dei locali.

