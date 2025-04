Turchi (ADM): “Per avere la certezza di giocare su un sito autorizzato, si può consultare la lista sul sito di Adm”

Il dirigente ADM dell’Ufficio Controlli Giochi Luca Turchi ha risposto ad alcune domande di chiarimento sui rischi per chi gioca su siti di scommesse non autorizzati, sulla procedura che permette

Il dirigente ADM dell’Ufficio Controlli Giochi Luca Turchi ha risposto ad alcune domande di chiarimento sui rischi per chi gioca su siti di scommesse non autorizzati, sulla procedura che permette di individuare e bloccare i siti di gioco illegali e sugli elementi che permettono di distinguere un sito di gioco legale da uno illegale.

Quali sono i principali rischi per chi gioca su siti di scommesse illegali?

“I giocatori italiani che giocano sui siti illegali di scommesse non hanno sicuramente tutte quelle garanzie che potrebbero trovare sui siti dei concessionari autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Ovviamente tutto quello che è relativo al pagamento, alla gestione dei flussi di gioco. E poi ricordiamo anche, non da ultimo, che chi gioca su siti illegali commette un reato che è previsto e punito dall’articolo 4 comma 3 della legge 401 del 1989”.

ADM in che modo individua e blocca questi siti?

“L’attività di ADM per bloccare questi siti è un procedimento abbastanza complesso che parte dall’analisi della rete internet che viene effettuata da funzionari dell’Ufficio Controlli Giochi, unitamente anche al personale di Sogei. Dopo questa attività istruttoria la possibile lista passa a un altro funzionario che effettua un ulteriore check di controllo. Infine facciamo un passaggio verso l’Ufficio Giochi a distanza per verificare che quei siti non siano collegabili a concessionari italiani. Infine nasce il provvedimento che viene pubblicato sulle pagine internet del sito dell’Agenzia e viene diffusa agli Internet Service Provider affinché procedano entro 15 giorni di tempo all’inibizione dei siti. Tutto il procedimento che ho descritto ha una sua base giuridica. Questa base giuridica viene data dall’articolo 102 del decreto legge 104 del 2020”.

Quali segnali possono aiutare a riconoscere un sito legale da uno illegale?

“Quando il giocatore va sulla rete internet può trovare sicuramente siti che non sono riconducibili a concessionari dello Stato e siti che sono riconducibili ai concessionari. Come riconoscerli? Innanzitutto il sito del concessionario ha il logo dell’Agenzia, riporta il numero della concessione, riporta anche delle indicazioni, ad esempio a tutela dei minori, quindi prevede l’impossibilità di giocare da parte dei minori, tutte iniziative informazione che non possiamo trovare probabilmente nei siti illegali.

Comunque il giocatore, se vuole avere la certezza di trovarsi di fronte ad un sito legale, quindi di un concessionario, può andare alla pagina internet del sito istituzionale dell’Agenzia dove nell’apposita sezione del portale può trovare l’elenco di tutti i concessionari e dei relativi siti internet collegati”.

