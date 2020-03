Ieri notte, 3500 euro sono stati rubati dalle slot machine e dal cambia monete del bar sito in piazza Tra i Rivi. Ad accorgersi dell’intrusione è stato il titolare del locale, la mattina successiva.

Dopo che la volante è intervenuta sul posto, sono partite le indagini verso ignoti, che potrebbero essere gli stessi che hanno infranto il finestrino di un’autovettura in sosta in via Donota.

PressGiochi