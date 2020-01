Trieste: controllo sale giochi, multate quattro violazioni

Anche le sale slot oggetto di verifica della Polizia locale nel contrasto alla ludopatia: quattro le violazioni in tre esercizi. Le verifiche sono scattate dopo alcune segnalazioni giunte al Comando sul mancato rispetto della legge regionale 1 del 2014. In una sala slot gestita da una società con sede a Bolzano gli operatori hanno appurato la violazione della norma sul fronte dell’oscuramento delle vetrine (inflitta una sanzione di 5mila euro). In una sala slot gestita invece da un cittadino cinese è emersa, oltre all’oscuramento, anche la trasgressione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. In questo caso quindi le sanzioni sono state due: una da 1.667 euro e l’altra da 5 mila. Nella terza impresa, posizionata all’interno di un pubblico esercizio gestito da un cittadino cinese, gli agenti hanno riscontrato violazione sul divieto relativo alla pubblicità del gioco d’azzardo (altri 1.667 euro). L’attività della Polizia locale a contrasto della ludopatia proseguirà ulteriormente.

PressGiochi