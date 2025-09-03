Newsletter

03 Settembre 2025

Treviso: slot accese fuori orario e mancato rispetto di divieto pubblicità al gioco, sanzioni per oltre 60.000 euro per una sala giochi

La Guardia di Finanza della tenenza di Vittorio Veneto ha effettuato dei controlli in una sala giochi di Treviso. Nel locale sono state ritrovate 18 VLT in funzione al di

03 Settembre 2025

La Guardia di Finanza della tenenza di Vittorio Veneto ha effettuato dei controlli in una sala giochi di Treviso.

Nel locale sono state ritrovate 18 VLT in funzione al di fuori dell’orario consentito dall’ordinanza comunale. Inoltre, è stato accertato che il personale presente al momento dei controlli non era autorizzato all’attività di offerta di scommesse.

Sono state erogate, quindi, sanzioni amministrative per circa 9.000 euro per l’uso illegale degli apparecchi e il legale rappresentante della sala giochi è stato denunciato alla Procura di Treviso.

Le forze dell’ordine hanno effettuato ulteriori controlli sui profili social della sala giochi dove è stata rilevata la presenza di contenuti volti a promuovere la loro offerta di gioco, violando la normativa che prevede il divieto di promozione di attività di gioco e scommesse.

Quest’ultima violazione è stata segnalata al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e all’Autorità per le Garanzie e le comunicazioni (AGCOM), che hanno erogato una sanzione amministrativa di almeno 50.000 euro.

 

