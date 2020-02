Salemi, multe per 56.000 euro nei centri scommesse

Una persona denunciata e sanzioni per oltre 56 mila euro. Questo il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Salemi sulle attività di raccolta e gestione delle scommesse sportive.

Controlli svolti insieme agli ispettori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso un locale centro scommesse.

Durante il controllo, il personale operante ha accertato la presenza di violazioni di carattere penale, infatti, la raccolta delle scommesse sportive veniva esercitata in assenza della prevista licenza del Questore e all’interno del locale non era esposta la tabella dei giochi proibiti; per tali motivi, il titolare della citata attività è stato deferito in stato di libertà. Sono state, inoltre, rilevate diverse violazioni amministrative per cui sono state elevate sanzioni per complessive euro 56.032,00.

Tali controlli, saranno ripetuti nelle prossime settimane al fine di monitorare il regolare svolgimento della attività di un settore delicato come la gestione del gioco d’azzardo dietro cui si cela un volume d’affari molto alto.

-PressGiochi