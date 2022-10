Trento. Ritirata la vincita all’Eurojackpot da oltre 146 mila euro

Si è presentato oggi negli uffici Sisal di Milano, “Sesinio”, nome di fantasia scelto dal fortunato vincitore che venerdì 16 settembre 2022 durante il concorso n. 62/22 ha realizzato una vincita a Eurojackpot con punti 5+0 da 146.225,70 euro. La combinazione fortunata è stata giocata presso il Punto Vendita Sisal Bar Ziller S.n.c. di Carlotta Alessandra & C. situato in via C.A. Martini 19 a Revò (TN).

Il vincitore è un pensionato che ha lavorato per tutta la vita in una macelleria. Orgoglioso del suo lavoro, ha sempre pensato di condividere con i suoi Clienti la gioia di un piatto sano e gustoso grazie alla sua attività.

Una passione grande che, unita al suo ruolo di padre e marito, lo hanno reso attento alle esigenze e bisogni degli altri ma, soprattutto, dei suoi figli.

Un uomo semplice come tanti altri, come dovrebbero essere tutti.

“Non mi sento un uomo speciale ma solo un uomo che fa il suo dovere. Non cerco nella mia vita emozioni forti ma le gioie quotidiane, quelle che ti fanno sentire bene. Sono felice solo quando la mia famiglia è felice. Sembra una cosa scontata e forse lo è ma è l’essenza della vita”.

Il giorno della giocata, le vicende sembrano susseguirsi per Sesinio come ogni giorno, nella solita normalità e routine.

“Ho giocato nel tardo pomeriggio di venerdì a Eurojackpot perché mi sono sentito ispirato. Non pensavo a nulla, non avevo progetti particolari in mente. Ho giocato e basta, trascorrendo la serata, prima con gli amici e poi a casa”.

Il fortunato vincitore scopre della vincita a Eurojackpot dopo quasi una settimana. Nel mentre aveva trascorso i giorni successivi senza più pensare a quella giocata, quasi casuale e fortuita.

Poi la gioia della scoperta della vincita quando si è recato in ricevitoria. Un’emozione contenuta, quasi fredda, inaspettata.

“Quando ho capito che avevo vinto per prima cosa ho incominciato a ragionare. La ragione è razionale e non c’è spazio per le emozioni. Ho pensato di essere stato molto fortunato e, subito ho condiviso la vincita con la mia famiglia.”

Il vincitore ha avuto da subito le idee chiare su come utilizzare i soldi della vincita ad Eurojackpot tanto che il suo unico progetto sarà quello di sistemare i figli e consentire loro una vita economicamente più serena.

“Ogni padre pensa alla felicità dei propri figli. Prima li fai crescere, poi speri che studino, che trovino un buon lavoro, il compagno giusto della loro vita, e tanta salute. E ti auguri anche che non debbano mai avere difficoltà economiche. E oggi sono davvero contento di poter dare il mio contributo alla loro serenità. Grazie a Eurojackpot”.

PressGiochi