Trento: in Provincia consultazioni sulla rimozione delle slot machine

Si torna a parlare di gioco d’azzardo presso la quarta commissione della Provincia autonoma di Trento.

La Quarta Commissione permanente è infatti convocata per il giorno martedì 26 maggio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 per discutere il tema relativo al termine dell’articolo 14, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco), per la rimozione degli apparecchi da gioco.

La Commissione incontrerà, in ordine:

Azienda provinciale per i servizi sanitari;

Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Trento;

Coordinamento provinciale imprenditori,

Federazione italiana tabaccai,

Sindacato nazionale giornalai d’Italia (SINAGI);

CGIL, CISL, UIL;

Consorzio cooperative sociali (CONSOLIDA),

Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza (CNCA),

Forum delle Associazioni familiari del Trentino,

Associazione AMA auto mutuo aiuto,

Associazione Albora;

Consiglio delle autonomie locali,

Consorzio dei comuni trentini;

La norma prevede la rimozione dal prossimo agosto 2020 degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 presenti negli esercizi generalisti e posti a una distanza inferiore di 300 metri dai luoghi sensibili.

