Trento: il Consiglio non approva la proroga all’applicazione delle distanze sul gioco d’azzardo

Discussi questa mattina presso il Consiglio provinciale di Trento gli emendamenti all’articolo 22 dell’Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024.

Il Consiglio ha deciso di non approvare l’emendamento di Claudio Cia (FdI) che chiedeva la proroga all’entrata in vigore, ad agosto, del distanziometro per le sale giochi.

Il consigliere Leonardi (FI) ha quindi chiesto di ritirare il proprio emendamento visto che era dello stesso tenore di quello presentato e non approvato, di Claudio Cia.

