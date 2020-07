Trento: durante l’esame sull’assestamento del bilancio si continua a discutere di slot machine

La discussione generale in Consiglio provinciale di Trento sull’assestamento del bilancio è proseguita e si è conclusa in Aula nel pomeriggio di ieri con la replica del presidente della Giunta provinciale preceduta da tre interventi delle opposizioni e cinque della maggioranza.

A seguire è iniziato l’esame degli ordini del giorno proposti dai consiglieri, che sono in tutto un’ottantina. I lavori in Aula riprendono domani alle 10.00.

Da parte della minoranze sono state espresse critiche alla Giunta per quella che è stata definita l’infornata di emendamenti della maggioranza che hanno radicalmente modificato il testo uscito dalla Prima commissione. Tra i principali bersagli dell’opposizione quello che è stato definito l’emendamento cemento sulle seconde case.

Uno dei consiglieri di opposizione ha affermato che il suo grande numero di emendamenti ha l’obiettivo di far riflettere la maggioranza sulle seconde case, sulla norma sulle slot machine e per arrivare se non all’esenzione per i trentini dell’Imposta di soggiorno almeno, sulla necessità di introdurre il limite di studenti per classe nelle professionali da 29 a 25. Sempre per la minoranza la Giunta sta dimostrando di inseguire più il consenso che i programmi.

Tra gli emendamenti presentati dalla maggioranza anche quello a firma Leonardi che prevede il rinvio di altri due anni della rimozione delle slot machine dai pubblici esercizi che la legge provinciale sulla ludopatia impone a partire da agosto di quest’estate.

PressGiochi