Trento. Da agosto potrebbero essere rimosse slot machine e video lottery vicine ai punti sensibili

Da agosto slot machine e video lottery situate a meno di 300 metri da scuole, case di riposo, ambulatori medici e altri luoghi sensibili potrebbero essere rimosse. Il condizionale è d’obbligo poiché la legge provinciale che è stata approvata nel 2015, prevede un arco temporale di 5 anni per essere approvata e una proroga di 2 anni qualora tutte le parti interessate non avessero trovato un accordo. Accordo che, a seguito delle audizioni svolte in videoconferenza dalla Quinta Commissione consiliare, ancora non c’è.

Le associazioni come quelle dei tabaccai, giornalai e gestori delle sale da gioco hanno chiesto l’applicazione della proroga, così da evitare ulteriori perdite oltre a quelle già subite a causa della pandemia. Miriam Vanzetta dell’Ama avverte che l’emergenza non ha fermato la ludopatia, infatti secondo i dati in tanti hanno iniziato a giocare durante il lockdown, con i gratta e vinci disponibili nei tabacchini aperti anche durante l’emergenza.

PressGiochi