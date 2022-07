Trento. Cia (FdI): “A chi interessa favorire il gioco illegale in Trentino?”

“Chiediamo una proroga all’applicazione delle disposizioni sul gioco. Questa proroga nasce dalla consapevolezza che a Roma si sta lavorando a un testo unico per governare la materia del gioco. Il sottosegretario Freni invita province e regioni ad un approccio laico su questo tema per regolare e disciplinare, ma non vietare la materia. Noi in questi anni abbiamo sentito parlare a sproposito di un’attività lavorativa legale che è stata demonizzata. Oggi entrando ho visto un cartello dei lavoratori che stanno manifestando con scritto ‘Il nostro non è un lavoro illegale’.

Ciò che noi dobbiamo temere è il gioco illegale e andando ad impedire l’attività delle sale legali favoriamo l’illegale.

Fa caso vedere coloro che qui sparano contro il gioco che provoca dipendenza; sono gli stessi che poi promuovono la droga libera perché dicono che non crea danni.

Il sospetto è: chi è che ha interesse a portare il gioco illegale in Trentino? Qualcuno sicuramente ha interesse”.

Lo ha dichiarato il consigliere Claudio Cia firmatario di un emendamento per prorogare le distanze previste dalla legge sul gioco in Trentino all’Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024 che il Consiglio provinciale sta discutendo questa mattina.

PressGiochi