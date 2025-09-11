Trento, approvata la mozione sul contrasto al gioco d’azzardo

11 Settembre 2025 - 12:48
Nel corso della seduta di ieri del consiglio della provincia autonoma di Trento, è stata discussa ed approvata la proposta di mozione n. 257/XVII presentata dalla consigliera Eleonora Angeli relativa alle misure di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo.
La mozione impegna la Giunta provinciale:
Il documento è stato approvato dal Consiglio provinciale, fatta eccezione per il punto relativo all’istituzione di un osservatorio provinciale permanente per il quale sono state proposte delle modifiche. Si intende attribuire all’ISPAT compiti di rilevazione statistica del fenomeno del gioco d’azzardo in Trentino, con la collaborazione dell’Università di Trento, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive.
PressGiochi