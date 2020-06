Trentino-Alto Adige. Via libera alla riapertura dell’ippodromo di Merano

Nel pomeriggio del 26 giugno, il presidente Kompatscher ha firmato l’ordinanza numero 32, disponendo la riapertura dell’ippodromo di Merano. Con la firma del presidente e la sua pubblicazione sul sito web provinciale Coronavirus l’ordinanza è già in vigore. L’ordinanza firmata da Kompatscher prevede che “dal 27 giugno 2020 possano riprendere le corse dei cavalli con la presenza del pubblico nell’Ippodromo di Merano”. Per quanto riguarda la ristorazione la struttura dovrà rispettare le misure specifiche contenute dalla legge provinciale dell’08.05.2020, n. 4. Per il resto, all’ordinanza è allegato un apposito protocollo operativo siglato con la Merano Galoppo Srl. Nel documento è anche previsto che in deroga alla legge provinciale del 27 ottobre 1997, n. 15, e limitatamente alla stagione estiva 2020, i gestori dei rifugi potranno trasportare in elicottero dei container da posizionare nelle immediate vicinanze del rifugio e da destinare all’espletamento delle misure di prevenzione o a deposito di materiale.

PressGiochi