Tredese (Elmac): “Be Strong, la nostra ticket redemption interamente automatica”

10 anni dopo la presentazione del primo Ticket Redemption prodotto interamente da ELMAC, la società con sede a Padova torna a presentare un altro fantastico gioco sportivo, adatto a giocatori di tutte le età e di entrambi i sessi… Be Strong.

“Una novità assoluta in casa Elmac, di produzione totalmente italiana – ci spiega Tiziano Tredese -. Una ticket redemption che ci permette di mettere alla prova la nostra forza, interamente progettata e costruita meccanicamente ed elettronicamente in Elmac alla quale il giocatore può accedere con il sistema coinless, utilizzando i crediti inseriti in scheda”.

SII FORTE, un gioco che misura la forza muscolare del giocatore che pende da una sbarra il più a lungo possibile. La novità assoluta di questo gioco è che è interamente automatico e non richiede un operatore. Inoltre, è dotato di tutte le misure di sicurezza previste ed è adatto a tutte le location di intrattenimento.

Vedi l’intervista a Tiziano Tredese al minuto 19′

PressGiochi