Transazioni digitali in crescita: nel 2024 raggiunti 481 miliardi di euro (+8,5%)

Si è tenuto in questi giorni l’evento dal titolo “Innovative Payments: Operazione Sorpasso”, organizzato dall’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, nel quale grande attenzione è stata dedicata alle nuove prospettive del settore alla luce della Manovra di Bilancio 2025, che introduce l’integrazione tra registratori telematici RT e sistemi POS.

Secondo i dati dell’Osservatorio, nel 2024 il valore delle transazioni digitali in Italia ha raggiunto i 481 miliardi di euro, con un incremento dell’8,5% e una quota pari al 43% dei consumi. Sebbene l’uso del contante rimanga al 41%, il trend conferma la crescente diffusione dei pagamenti digitali e la necessità di soluzioni più moderne e integrate.

Il valore complessivo delle transazioni digitali ha raggiunto i 481 miliardi di euro, con un aumento dell’8,5% rispetto all’anno precedente. Un dato significativo riguarda i pagamenti contactless, che hanno totalizzato 291 miliardi di euro, registrando un incremento del 19%. Oggi, quasi 9 pagamenti su 10 effettuati con carta in negozio avvengono tramite questa modalità.

“La nuova normativa – riporta wallstreetitalia.com – non rappresenta una complicazione, ma un’opportunità di business. Lo sottolinea Marco Rizzoli, Amministratore Delegato di Custom Pay (azienda del Gruppo Custom specializzata in soluzioni per i pagamenti digitali presente all’evento) evidenziando come questo cambiamento sia strategico per l’intero settore. Già a novembre 2024, in occasione del Salone dei Pagamenti, l’azienda aveva anticipato questa evoluzione presentando una soluzione innovativa che combina il registratore RT fiscale con il sistema di pagamento POS, sviluppata in collaborazione con PAX ITALIA.

L’obiettivo di Custom Pay è trasformare questa transizione in un vantaggio concreto per gli esercenti, offrendo strumenti avanzati che semplificano il processo e aprono nuove opportunità di crescita. L’integrazione tra registratori telematici e POS garantisce maggiore efficienza, riducendo gli errori di battitura tra operazioni fiscali e pagamenti digitali, e migliora l’esperienza del cliente, offrendo più opzioni di pagamento e maggiore flessibilità. Inoltre, semplifica i processi operativi, eliminando sistemi separati e ottimizzando le operazioni”.

Lo studio del Politecnico ha evidenziato che i pagamenti tramite smartphone e dispositivi wearable stanno guadagnando terreno. Il transato complessivo di queste soluzioni ha raggiunto i 56,7 miliardi di euro (+53%), mentre i dispositivi wearable hanno toccato i 2,5 miliardi di euro (+57%). Questi strumenti non solo semplificano i pagamenti, ma offrono anche nuove funzionalità, come la gestione delle credenziali digitali.

Un’innovazione emergente è rappresentata dai pagamenti in-car, che consentono di effettuare transazioni direttamente dai veicoli. Questa tecnologia sta attirando investimenti da parte di aziende automobilistiche e colossi tecnologici, aprendo la strada a nuovi modelli di business nel settore della mobilità.

Nonostante questi progressi, il contante mantiene un ruolo importante in alcune aree, soprattutto per i piccoli acquisti quotidiani e nelle zone rurali. La sfida futura sarà quella di rendere i pagamenti digitali accessibili a tutti, garantendo al contempo sicurezza e inclusione finanziaria.

PressGiochi