Tradizione, tributo e brividi: la corsa di Flutter a Cheltenham

Il Cheltenham Festival è uno degli eventi più attesi nel calendario delle corse di cavalli e per i marchi di Flutter Entertainment (Sky Bet, Paddy Power e Betfair) non rappresenta

Il Cheltenham Festival è uno degli eventi più attesi nel calendario delle corse di cavalli e per i marchi di Flutter Entertainment (Sky Bet, Paddy Power e Betfair) non rappresenta solo quattro giorni di sport esaltante, ma mesi di preparazione meticolosa, attivazioni creative e momenti indimenticabili. Con il festival del 2025 pronto per iniziare domani, i team dietro questi marchi lavoreranno duramente per garantire che l’evento di quest’anno e le loro gare sponsorizzate siano all’altezza degli spettatori, sia in pista che fuori.

Dietro ogni sponsorizzazione di Flutter c’è una pianificazione dettagliata. La partnership di ogni marchio con Cheltenham è in linea con la sua identità unica, creando al contempo esperienze memorabili per i clienti. Oltre alle iniziative del marchio a Cheltenham, Flutter è un orgoglioso sostenitore delle corse nel Regno Unito e in Irlanda, investendo oltre 100 milioni di sterline nello sport nel 2024. L’azienda è anche un importante contributore al montepremi di 1,5 milioni di sterline per la David Power Jockeys’ Cup, che prende il nome dal co-fondatore di Paddy Power, purtroppo scomparso l’anno scorso, e ha co-finanziato “Champions: Full Gallop”, la docuserie di ITV sulle corse di salto.

Questo supporto è molto apprezzato da The Jockey Club, la più grande organizzazione commerciale di corse di cavalli nel Regno Unito. Matt Powell, responsabile delle partnership presso The Jockey Club, afferma che il lavoro è “essenziale per il successo del Cheltenham Festival”. “Partner come Flutter contribuiscono a portare entusiasmo e a raccontare le storie dei nostri principali eventi, non solo il giorno stesso ma durante tutto l’anno”, afferma Powell, che sottolinea come le due aziende “lavorino bene insieme per massimizzare la visibilità, creare un’atmosfera memorabile e coinvolgere i fan in modi nuovi ed entusiasmanti”.

La sponsorizzazione di Sky Bet del Supreme Novices’ Hurdle di martedì è una pietra miliare del suo portafoglio di corse. La gara di quest’anno onorerà Michael O’Sullivan, un ex vincitore in cima a Marine Nationale nel 2023, che è tragicamente morto a febbraio a soli 24 anni. Approvato dalla famiglia di O ‘Sullivan e supportato dal Jockey Club, la rinonima dimostra la stretta connessione tra Sky Bet, la comunità delle coronate e le persone all’interno che rendono lo sport amato quello che è. Abbiamo sponsorizzato il Sky Bet Supreme Novices dal 2014 ed è stato parte integrante del nostro portafoglio”, afferma Michael Shinners, Head of Racing PR di Sky Bet. “La relazione che abbiamo con Cheltenham è forte e la razza di quest’anno che essere rinominata in onore di Michael O’Sullivan è particolarmente importante per noi. Speriamo che sia un tributo appropriato a un grande fantino”.

Nel frattempo, il coinvolgimento di Betfair a Cheltenham arriva attraverso la sua sponsorizzazione delle gare per le prove di Capodanno e del Festival, trampolini di lancio per il festival stesso. Betfair ha assunto questa sponsorizzazione da Paddy Power l’anno scorso, mettendo in mostra la collaborazione incrociata di Flutter. “Attraverso la collaborazione incrociata e sfruttando il nostro ‘Flutter Edge’, Betfair ha assunto queste sponsorizzazioni dal 2024”, afferma Barry Orr, capo delle corse di Betfair. “Cheltenham è un partner fantastico in tutti i punti di contatto, in particolare le attivazioni sociali, PR e in loco”.

PressGiochi